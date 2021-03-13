В Уфе без вести пропал 16-летний подросток

Тимур пропал еще в декабре

В столице Башкирии без вести пропал 16-летний Тимур Самигуллин. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», ребенок исчез еще 27 декабря 2020 года. Почему в розыск объявили только сейчас, не уточняется.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

В день пропажи был одет в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, коричнево-зеленые кроссовки, темно-синюю шапку.

Если вам известно о местонахождении Тимура, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 8 (800) 700 54 52.