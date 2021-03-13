В Башкирии в огне погиб 64-летний мужчина

После тушения спасатели в завалах нашли бездыханное тело 64-летнего мужчины.

В Караидельском районе рано утром 13 марта произошел пожар. Как сообщили в МЧС по республике, в селе Байки на улице Калинина загорелся жилой частный дом.

На место выехали экстренные службы, по приезде на место они обнаружили открытое горение.

После тушения спасатели в завалах нашли бездыханное тело 64-летнего мужчины. В огне также пострадал 35-летний местный житель, его увезли в ЦРБ Караидельского района.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, отметили в ведомстве.