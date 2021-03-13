«Я осталась без своих ресниц»: уфимка жестоко пострадала после безобидной процедуры красоты

Молодая уфимка осталась без своих ресниц после похода к мастеру по наращиваю ресниц.

Молодая уфимка осталась без своих ресниц после похода к мастеру по наращиваю ресниц.

Как написала девушка в соцсетях, выбрала мастера она в интернете – посмотрела работы, на первый взгляд они показались ей хорошими, записалась на процедуру. Однако вместо красивого взгляда и пышных ресниц девушка получила одни страдания.

- В итоге я осталась без своих ресниц! Проборы – это что-то. Сделала она мне 3D-объем за 1 час, представляете! На 2-3 день у меня начали болеть веки, я подумала, ну может реакция, пройдет, а потом вовсе ресницы начали натирать, к концу недели кусками с моими отвалились просто, - плачет уфимка.

Несчастная терпела полторы недели, а потом обратилась к другому мастеру, чтобы тот снял наращенные пучки. К прошлому горе-мастеру она обращаться не стала – не захотела «еще раз ощутить все это».