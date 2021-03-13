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Общество13 марта 2021 16:10

«Только фильмы ужасов снимать»: в Уфе найден жуткий лифт

Жильцы дома боятся в него заходить – полы уже давно прогнили
Эльвина АПАРИНА
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Уфимцы просят ответственных лиц обратить внимание на их проблему и заменить лифт в доме.

В уфимской Черниковке найден жуткий лифт. Как сообщает «ГТРК Башкортостан», на телевидение обратились жильцы дома номер 26/2 по улице Орджоникидзе. Горожане боятся, что очередной раз войдя в лифт они окажутся в его шахте.

Оказывается, полы уже давным-давно прогнили и не внушают доверия. К тому же сама кабина лифта выглядит довольно жутко – только фильмы ужасов снимать.

Жильцы вынуждены ходить пешком до девятого этажа, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Уфимцы просят ответственных лиц обратить внимание на их проблему и заменить лифт в доме.