«Только фильмы ужасов снимать»: в Уфе найден жуткий лифт

Уфимцы просят ответственных лиц обратить внимание на их проблему и заменить лифт в доме.

В уфимской Черниковке найден жуткий лифт. Как сообщает «ГТРК Башкортостан», на телевидение обратились жильцы дома номер 26/2 по улице Орджоникидзе. Горожане боятся, что очередной раз войдя в лифт они окажутся в его шахте.

Оказывается, полы уже давным-давно прогнили и не внушают доверия. К тому же сама кабина лифта выглядит довольно жутко – только фильмы ужасов снимать.

Жильцы вынуждены ходить пешком до девятого этажа, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Уфимцы просят ответственных лиц обратить внимание на их проблему и заменить лифт в доме.