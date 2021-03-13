Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика13 марта 2021 13:47

Власти Башкирии хотят закупить два вертолета для тушения пожаров

Радий Хабиров сегодня побывал на Кумертауском вертолетном заводе
Эльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Глава сообщил, что на тушение лесных пожаров каждый год тратятся десятки миллионов рублей, а вертолет же быстро справится с поиском, локализацией очага возгорания и его тушением.

Сегодня 13 марта Радий Хабиров побывал на площадке Кумертауского авиастроительного завода. Глава республики отметил, что принято важное решение, которое поможет сохранить жизни и здоровье сотен людей, сэкономить деньги для важных социально-экономических проектов.

Оказалось, что Башкирия планирует в 2021 году приобрести у завода многоцелевой пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Он будет участвовать в ликвидации аварий и ЧС в труднодоступных и отдаленных районах, искать и доставлять пострадавших к месту лечения. Хабиров отметил, что в планах закупить еще один такой же.

Глава сообщил, что на тушение лесных пожаров каждый год тратятся десятки миллионов рублей, а вертолет же быстро справится с поиском, локализацией очага возгорания и его тушением.

- Про спасение пострадавших в автомобильных и техногенных авариях, поиск потерявшихся грибников и туристов, быструю доставку пациентов для оказания экстренной медпомощи, думаю, и говорить не стоит. Жизнь и здоровье людей – бесценны, - сказал Хабиров.

В конце своего рассказа он отметил, что Кумертауский завод произведет семь новых машин и переоборудует ещё 15 вертолетов по заказам различных ведомств.

- Эту машину представят на площадке международного авиасалона МАКС-2021. Ну, а для нас реализация этих планов означает, что КумАПП продолжит не просто оставаться на плаву, а будет развиваться, расти, добиваться лидирующих позиций в республиканской машиностроительной отрасли, - подытожил Хабиров.