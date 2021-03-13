Власти Башкирии хотят закупить два вертолета для тушения пожаров

Глава сообщил, что на тушение лесных пожаров каждый год тратятся десятки миллионов рублей, а вертолет же быстро справится с поиском, локализацией очага возгорания и его тушением.

Сегодня 13 марта Радий Хабиров побывал на площадке Кумертауского авиастроительного завода. Глава республики отметил, что принято важное решение, которое поможет сохранить жизни и здоровье сотен людей, сэкономить деньги для важных социально-экономических проектов.

Оказалось, что Башкирия планирует в 2021 году приобрести у завода многоцелевой пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Он будет участвовать в ликвидации аварий и ЧС в труднодоступных и отдаленных районах, искать и доставлять пострадавших к месту лечения. Хабиров отметил, что в планах закупить еще один такой же.

Глава сообщил, что на тушение лесных пожаров каждый год тратятся десятки миллионов рублей, а вертолет же быстро справится с поиском, локализацией очага возгорания и его тушением.

- Про спасение пострадавших в автомобильных и техногенных авариях, поиск потерявшихся грибников и туристов, быструю доставку пациентов для оказания экстренной медпомощи, думаю, и говорить не стоит. Жизнь и здоровье людей – бесценны, - сказал Хабиров.

В конце своего рассказа он отметил, что Кумертауский завод произведет семь новых машин и переоборудует ещё 15 вертолетов по заказам различных ведомств.

- Эту машину представят на площадке международного авиасалона МАКС-2021. Ну, а для нас реализация этих планов означает, что КумАПП продолжит не просто оставаться на плаву, а будет развиваться, расти, добиваться лидирующих позиций в республиканской машиностроительной отрасли, - подытожил Хабиров.