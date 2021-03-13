В ГИБДД Башкирии прокомментировали аварию с тепловозом и легковушкой

На момент аварии тепловоз тянул 76 грузовых вагона.

Динар Гильмутдинов в своем Телеграм-канале прокомментировал ДТП в Мелеузовском районе, где под поезд залетела легковушка.

Известно, что 18-летний местный житель за рулем «Киа Спектра» выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом.

В результате аварии пассажиры, двое парней ,18 и 20 лет, получили травмы (ранее сообщалось, что пострадавшим было по 17 лет).

На момент аварии тепловоз тянул 76 грузовых вагона. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.