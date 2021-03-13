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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 12:59

313 человек умерли от коронавируса в Башкирии с прошлого года

На сегодняшний день подтверждено более 30 тысяч случаев заражения
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что сейчас в Башкирии сняты почти все ограничения, но масочный режим сохранился.

Администрация главы республики опубликовала свежие данные о коронавирусе.

На сегодняшний день 13 марта в Башкирии подтверждено 30 307 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 24 678 человек, 152 – за последние сутки. На лечении сегодня остаются 5 316 человек: 265 – в стационарах, 5 051 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Число умерших увеличилось на 3 и составляет 313 человек с прошлого года.

Отметим, что сейчас в Башкирии сняты почти все ограничения, но масочный режим сохранился.