313 человек умерли от коронавируса в Башкирии с прошлого года

Отметим, что сейчас в Башкирии сняты почти все ограничения, но масочный режим сохранился.

Администрация главы республики опубликовала свежие данные о коронавирусе.

На сегодняшний день 13 марта в Башкирии подтверждено 30 307 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 24 678 человек, 152 – за последние сутки. На лечении сегодня остаются 5 316 человек: 265 – в стационарах, 5 051 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Число умерших увеличилось на 3 и составляет 313 человек с прошлого года.

Отметим, что сейчас в Башкирии сняты почти все ограничения, но масочный режим сохранился.