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Происшествия13 марта 2021 9:47

В Башкирии загорелся частный дом с тремя детьми

Семью спас пожарный извещатель, сообщили в МЧС
Эльвина АПАРИНА
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Пожарный извещатель выполнил свое предназначение менее чем через год после его установки в доме, отметили в МЧС по республике.

Вчера днем 12 марта в деревне Байгузино Ишимбайского района в одном из домов начался пожар.

Прибывшие на место спасатели установили, что огонь повредил стену и потолок на кухне.

В доме проживает семья с тремя детьми. На момент пожара там также находились сестра хозяйки и мать хозяина дома. Они и услышали звук пожарного извещателя, сработавшего в то время, когда на кухне заискрила проводка в распределительной коробке. Сестра хозяйки дома вызвала пожарных, а мать хозяина стала тушить.

Благо в ЧП никто не пострадал и не погиб. Пожарный извещатель выполнил свое предназначение менее чем через год после его установки в доме, отметили в МЧС по республике.

ЧП