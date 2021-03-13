Сегодня в Башкирии пройдут рейды ГИБДД

Профилактические мероприятия направлены на стабилизацию аварийности и укрепление дисциплины участников дорожного движения, отметил Гильмутдинов.

По всей республике вчера 12 марта и сегодня 13 марта проходят рейдовые мероприятия ГИБДД. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своих соцсетях.

Профилактические мероприятия направлены на стабилизацию аварийности и укрепление дисциплины участников дорожного движения, отметил Гильмутдинов.

Он поблагодарил водителей за понимание необходимости их проведения. Во время проверок полицейские будут выявлять грубые нарушения. Особое внимание, по традиции, будет уделено любителям выпить.