В Башкирии в ДТП с поездом пострадали двое 17-летних парней

К счастью, в ДТП никто не погиб.

Ночью 13 марта в Мелеузовском районе Башкирии на железнодорожном переезде произошла серьезная авария.

Как сообщили в МЧС по РБ, на перегоне столкнулись «Киа Спектра» и маневровый поезд.

К счастью, в ДТП никто не погиб. В салоне было четыре человека, из них два 17-летних человека пострадали. Их увезли в Мелеузовскую ЦРБ.

В ведомстве отметили, что задержки поездов не было, железнодорожный состав убыл в пункт назначения.

- Розлива топлива нет. Схода состава не допущено. Причина ДТП устанавливается, - прокомментировали в МЧС.