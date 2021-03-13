«Я берегу себя!»: победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, из-за чего именно взяла паузу в музыке

Певица надеется, что лечение не затянется более, чем на месяц. Фото: vk.com

Накануне победительница шоу «Голос» из Башкирии Яна Габбасова заявила в своих соцсетях, что временно не будет заниматься музыкой из-за проблем со здоровьем.

Вечером того же дня певица рассказала, с чем это связано.

- Проблемы у меня с голосовыми связками из-за перенагрузки. Я берегу себя. Если вы считаете, что я должна прыгать выше головы, чтобы быстрее оправдать это звание (заслуженной певицы Башкирии – Ред.), то вам тут делать нечего, - написала Габбасова.

Оказывается, после того, как девушка рассказала о проблемах, она словила волну «хейта» - девушке начали писать грубые вещи.

- Для того, чтобы я в будущем пела звонким голосочком, а не бегала по операциям, сейчас я буду молчать до полного излечения, - подытожила Яна и закрыла тему.

Певица надеется, что лечение не затянется более, чем на месяц.