«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в полуфинале плей-офф КХЛ 2021

«Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» в играх полуфинала плей-офф КХЛ 2021. Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» в играх полуфинала плей-офф КХЛ 2021.

«Барыс» потерпел финальное домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Это значит, что определился состав всех команд восточного дивизиона КХЛ, выходящих в полуфинал плей-офф.

Таким образом, «зеленое дерби» на вылет в КХЛ начнется уже в следующую среду. 17 и 19 марта «Салават» сыграет на выезде в Казани, а 21 и 23 числа состоятся игры против соперника из Татарстана на льду «Уфа-Арены». Дополнительные встречи назначены на 25,27 и 29 марта.

Напомним, что команды из Уфы и Казани должны были встретится в полуфинале плей-офф еще год назад. К сожалению, игры КХЛ были отменены из-за ситуации с распространением коронавируса по всему миру.