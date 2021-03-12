В Уфе задержали преступную группу за вымогательство и хищение человека

Фото: УФСБ по Башкирии

В Уфе сотрудники УФСБ и Росгвардии задержали преступную группировку, в отношении членов которой в Кировском следственном отделе возбудили уголовные дела по подозрению в похищении человека (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ), передали в пресс-службе СК по Башкирии. Возраст четверых подозреваемых – от 27 до 33 лет, уточнили в ведомстве.

В переданном сообщении информируют, что преступление было совершено в феврале 2020 года, когда один из подозреваемых похитил около здания морга знакомого ритуальщика, вывез его в безлюдное место, где избил вместе со своими сообщниками, требуя с каждой заключенной сделки передавать тысячу рублей. Всего за месяц члены группировки рассчитывали получать около 100 тысяч рублей.

После полученных травм потерпевший находился около трех недель в больнице, передали в СК, после чего он обратился в правоохранительные органы. Личность подозреваемых установили, а после их задержали. Во время обысков у фигурантов уголовных дел обнаружили 9 единиц охотничьего и травматического оружия.

– В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенных преступлениях они не признали. Судом, по ходатайству следователя, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – проинформировали в Следкоме.