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Происшествия12 марта 2021 17:31

В Уфе 10 и 11 марта была превышена предельно допустимая концентрация вредного вещества

Оба случая в 19:00 уловил один и тот же пост наблюдения в Черниковке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оба случая уловил один и тот же пост наблюдения в Черниковке

Фото: Рустем АХУНОВ

Башгидромет 10 и 11 марта зафиксировал в воздухе Уфы превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества. Оба случая в 19:00 уловил один и тот же пост наблюдения, который располагается по адресу Ульяновых, 57 в Черниковке.

Согласно данным специалистов, вечером 10 марта датчики контроля зарегистрировали трехкратное превышение ПДК кумола (изопропилбензола), 11 марта его концентрация снизилась, однако все равно превышала предельно допустимую в 2,6 раза.

Кумол – это ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость. При попадании на кожу, глаза и слизистые он вызывает раздражения. Вдыхание его паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.

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