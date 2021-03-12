Синоптики обрадовали жителей Башкирии прогнозом на выходные

На выходных в Башкирии ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

На выходных в Башкирии ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В республику начинает приходить настоящая весенняя погода. По данным Башгидромета, температура воздуха днем в регионе 13 и 14 марта повысится до -6 градусов. Ночью похолодает до -16 градусов.

Также синоптики сообщают, что в Башкирии не ожидается осадков – назойливый снегопад наконец-то закончился.

Потепление будет продолжаться и в начале новой недели. Температура воздуха днем в понедельник опустится до -3 градусов, а ночью похолодает лишь до 12 градусов.