В Башкирии осудят мужчину, который зарезал бывшую жену в детском саду

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

В Кармаскалинском районе Башкирии осудят 49-летнего жителя Уфимского района, который 17 ноября 2020 года убил свою супругу на ее рабочем месте. Как сообщили в прокуратуре, Данил Л. обвиняется сразу в двух статьях – убийство и угроза убийством.

Напомним, что ревнивец пришел к бывшей жене на работу в детский сад – несчастная работала воспитательницей. Он нанес ей несколько ударов ножом и пытался убежать, но был пойман правоохранителями. Как рассказывали «КП» знакомые семьи, в их доме последнее время происходила тирания. Погибшая с ним развелась, но он так и не давал ей покоя – в сентябре 2020 года ножом угрожал убийством своей супруге, поджог ее дом, а в ноябре зарезал.

В этот день Данил был в запое. Убивать бывшую жену он шел целенаправленно, никакие разговоры ему не нужны были.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.