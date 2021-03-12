Прокуратура через суд потребовала привести в порядок два памятника федерального значения в Башкирии

Мавзолей Тура-хана / фото: DonSimon // wikipedia.org

Башкирская прокуратура потребовала привести в порядок памятники федерального значения, которые находятся на территории Чишминского района. Речь идет о двух мавзолеях: «Тура-хана» (XIV—XV веков постройки) и «Хусейн-бека» (XIV века). За эти объекты на правах оперативного управления отвечает Чишминский дворец культуры. Учреждение обязалось обеспечить сохранность мавзолеев, однако те пришли в запустение.

– Здания заросли травой, на стены нанесены современные надписи различных цветов и конфигураций, на фасаде имеются посторонние предметы, – следует из наблюдения надзорного ведомства.

Прокурор внес представление в адрес директора дома культуры, но оно осталось без удовлетворения. Проблему пришлось решать в судебном порядке. Суд встал на сторону прокурора, который требовал принять меры по сохранению памятников. Исполнение решения находится на контроле правоохранительного органа.