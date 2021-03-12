По словам Хабирова, инфекция "очень сильно повлияло на настроения в стране" Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 12 марта, во время своего выступления на форуме «Управдом» заявил, что коронавирус в республике «отступает». Он затронул тему инфекции, когда говорил о том, что в условиях самоизоляции коммуникация между властью и населением была нарушена.

– 20-й года прошел под эгидой изоляции. Мы боролись с коронавирусной инфекцией. И это очень сильно повлияло на настроения в нашей стране, нашем регионе и так далее. Мы фиксируем, слава богу, инфекция отступает. Это действительно факт. Я вам уверенно об этом говорю. Мы сокращаем количество инфекционных госпиталей. Количество [зараженных] людей меньше и меньше. Увеличивается количество приобретших иммунитет, ну и, соответственно, вакцинация, – отметил Хабиров.

В понедельник, сказал руководитель региона, он дал поручение главам муниципалитетов перейти «в режим прямого общения» с местными жителями.

По состоянию на 12 марта в республике зарегистрировано более 30,1 тысячи случаев коронавируса (+129 носителей инфекции было выявлено за сутки), 24,5 тысячи жителей выздоровели (+204) и 310 скончались (+2). Прямо сейчас активно больными, по официальной статистике, являются 5 345 человек. Свободный коечный фонд для ковид-положительных пациентов составляет 24,3%.