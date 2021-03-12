Игры «Салавата Юлаева» в полуфинале плей-офф 2021 начнутся 17 или 18 марта. Фото: Рустем АХУНОВ

Игры «Салавата Юлаева» в полуфинале плей-офф 2021 начнутся 17 или 18 марта.

Стоит объяснить, что пока не определен соперник, с которым встретится уфимская команда в следующей серии игр. Варианта есть два – «Ак Барс» (если «Металлург» обыграет «Барыс») или «Авангард» (если «Барыс» одержит победу над «Металлургом»).

Таким образом, если соперники встретятся в «зеленом дерби», то расписание игр «Салавата Юлаева» в финале плей-офф против «Ак Барса» будет следующим: 17 марта, 19, 21, 23 (25, 27, 29 – если понадобятся).

Если «Салават Юлаев» выйдет на «Авангард», то серия начнется на день позже: 18 марта, 20, 22, 24, (26, 28, 30 - если понадобятся).

Примечательно, что во всех случаях первые две игры «Салават Юлаев» проведет на выезде – команда оказалась в турнирной таблице ниже «Ак Барса» и «Авангарда» по итогам регулярного сезона.