Французские инвесторы вложат в башкирское пчеловодство 3,8 млрд рублей

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Французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи собираются реализовывать в Башкирии масштабный проект по производству меда на иностранный экспорт. Как пояснили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова, речь идет о создании промышленной базы из 30 тысяч пчелосемей, открытии лаборатории и изготовлении до 7 тысяч тонн различной медовой продукции в год. Общая стоимость инвестиций во все это составляет 3,8 млрд рублей.

По словам главы Башкирии, на вчерашнем «Инвестчасе» проект был одобрен и включен в число приоритетных.

– Оператор проекта – компания «Би Хэппи» – будет заниматься племенной работой по сохранению башкирской популяции среднерусской пчелы. Это значит, что у наших фермеров и предпринимателей появится качественная генетическая база для сохранения традиционного бортевого пчеловодства, – написал Хабиров в своих соцсетях.

Первый этап проекта будет запущен в этом году. Новые пасеки появятся в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах.

Инвестор Антуан Менделовичи заявил, что хочет сделать Башкирию «одним из крупнейших российских экспортёров мёда за рубеж». Хабиров выразил сомнение по поводу того, что будущее производство действительно сможет давать 7 тысяч тонн продукции в год: «Вновь верится с трудом, но в случае с нашими французскими партнёрами это уже хороший знак. Удачи вам, друзья!», – заключил руководитель региона.