В полуфинале плей офф КХЛ 2021 «Салават Юлаев» может сыграть с «Авангардом» или «Ак Барсом». Фото: Рустем АХУНОВ

В полуфинале плей-офф КХЛ 2021 «Салават Юлаев» может сыграть с «Авангардом» или «Ак Барсом».

После того, как уфимский клуб одержал победу над «Трактором», в четвертьфинале восточной конференции КХЛ осталась только одна «неопределенная» пара команд – «Металлург» и «Барыс».

Если вечером 12 марта «Магнитка» сможет дожать «Барыс» (счет в серии 3:2 в пользу команды из Челябинской области – Ред.), то «Салават Юлаев» в полуфинале плей-офф КХЛ 2021 выходит на «Ак Барс». Любителей хоккея в этом случае ждет потрясающее «зеленое дерби» в формате игр на вылет.

В случае, если «Барыс» каким-то чудом сможет остановить «Магнитку», он выйдет на «Ак Барс», как самая слабая команда по итогам «регулярки». Тогда «Салавату Юлаеву» в соперники достанется «Авангард». Команда Боба Хартли попытается отомстить уфимцам за обидное поражение в прошлом сезоне.

Таким образом, соперник «Салавата Юлаева» в полуфинале плей-офф может определиться уже вечером 12 марта. Если «уральско-казахская» серия затянется, то противник станет известен вечером в воскресенье, 14 марта.