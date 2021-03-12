Популярный в сети инфекционист из Уфы поделился мнением о вакцинации от COVID-19

фото: инстаграм // Глеб Глебов

Врач-инфекционист Глеб Глебов, лечащий пациентов ковид-госпитале под Уфой, поделился своим мнение о вакцине от COVID-19. На своей странице в инстаграме он написал, что чаще всего ему задают вопросы именно о прививках, а также о том, что делать, если заставляю вакцинироваться.

– Это сугубо личное дело каждого, и решение человек должен принимать сам, – отметил специалист. – Лично я считаю, что, если вы переболели, то у вас […] вырабатывается более стойкий клеточный иммунитет, и если есть хотя бы минимальный титр [антител], выработанный в ходе болезни, прививаться не стоит.

Медик подчеркнул, что не выступает против вакцин, и понимает, что лучше приобрести иммунитет с помощью прививки, чем заболев. Он также добавил, что вышесказанное – его «личное убеждение», которое он не завязывает.

На вопрос, что делать, если на работе заставляют вакцинироваться, независимо от противопоказаний и наличия антител, Глебов ответил неоднозначно: «нужно помнить, что есть лидер (руководитель, который сначала попробует на себе) и рабовладелец (который сначала толкает других)».