В Башкирии от коронавируса скончались 310 человек

Под наблюдением врачей в больницах Башкирии сейчас находятся 262 ковид-положительных пациента

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 310 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще двое пациентов. Такие данные утром 12 марта дал региональный оперштаб.

Суточный прирост жителей с COVID-19 продолжает сокращаться. Накануне инфекция была выявлена у 129 человек. Всего в республике зарегистрирован уже 30 181 случай коронавируса. Общее количество выздоровевших составляет 24 526 человек, 204 из них выписал за последние 24 часа.

Сейчас ковидом болеют 5 345 жителей Башкирии: 262 лежат в больницах, 5 083 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.