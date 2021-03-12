Победительница шоу «Голос» из Башкирии сделала неожиданное заявление о карьере

Яна Габбасова признается, что участие в проекте забрало у нее много сил

Еще недавно вся Башкирия ликовала по поводу победы 17-летней уроженки Нефтекамска Яны Габбасовой в популярном проекте «Голос» на Первом канале. Казалось бы, музыкальная карьера певицы теперь точно должна взлететь в гору, ну кто еще в 17 лет становится заслуженным артистом Башкирии? Поклонники ожидали новых песен, концертных туров, но певица озадачила своих фанатов странным заявлением в соцсетях.

- Друзья! На время (надеюсь, ненадолго) я отхожу от музыки и даю себе отдых. Была уверена, что сразу же начну писать авторские песни и даже планировала концерт. Но из-за проблем со здоровьем вынуждена подождать, - написала Яна Габбасова в своем Инстаграме.

Певица заверила, что не собирается совсем оставить музыку и обязательно вернется к выступлениям, как только подлечить свое здоровье. Поклонники поддержали свою любимицу, пожелав ей скорейшего восстановления и возвращения.