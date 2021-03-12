Мэрия Уфы установила новые цены на бюджетные похороны

Стоимость погребения оценена в 3334 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Уфы установила новые цены на похороны умерших, у которых нет супруга, родственников или законного представителя. Соответствующее постановление с подписью сити-менеджера Сергея Грекова опубликовано 11 марта на сайте администрации.

С 1 февраля общая стоимость процедуры составляет 7 388 рублей – на 345 рублей больше, чем годом ранее. В эту сумму входят услуги по облачению тела (520,35 рубля), предоставлению гроба (1 413,18 рубля), перевозке тела на кладбище (2120,54 рубля) и погребению (3334,66 рубля). За оформление документов, необходимых для погребения, плата не взимается.