Архитекторы показали два проекта студенческого кампуса в Уфе

фото: glavarb.ru

11 марта на рабочем совещании у главы Башкирии Радия Хабирова архитекторы представили два проекта студенческого кампуса в Уфе. Его построят в Демском районе города на базе Евразийского научно-образовательного центра. По словам советницы руководителя региона Ольги Сарапуловой, студгородок на 5 тысяч человек будет включать в себя общежитие для студентов, преподавателей и молодых ученых, исследовательский корпус, опытный полигон, спортивный и медицинский комплексы.

На совещании свои концепции кампуса представили уфимские архитекторы Александр Сафаров и Танзиля Дулатова. Один специалист предложил стилизовать студгородок в стилистике тамги, другой – модели хромосомы. Фото дизайн-проектов – ниже:

фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

– Оба проекта объединяет философия единого научно-образовательного пространства с комфортной средой проживания, – отметили в пресс-службе администрации Хабирова.

Сам глава Башкирии назвал проекты «интересными» и предложил отойти от термина «кампус» – «поскольку заявленные проекты больше, чем просто студенческие общежития. Это, по сути, академгородок или наукоград». Он также добавил, что студенческому городку «нужны инновационные школы и детские сады».

Концепции кампусов для оценки покажут ректорам уфимских вузов. Потом итоговый вариант вынесут на публичное обсуждение.