Видео - эксперт разобрал скандальный буллит «Салавата» в ворота «Трактора»

Бывший хоккейный судья и функционер Леонид Вайсфильд прокомментировал роковой буллит «Салавата» в ворота «Трактора» в их пятой встрече в плей-офф. Фото: Рустем АХУНОВ

Бывший хоккейный судья и функционер Леонид Вайсфильд прокомментировал роковой буллит «Салавата» в ворота «Трактора» в их пятой встрече в плей-офф.

Вечером 11 марта в конце встречи команд и из Челябинска и Уфы произошло что-то невероятное. За 20 секунд до конца основного времени габаритный голкипер Иван Федотов сдвинул правую часть ворот во время игры в своей зоне. Судьи вовремя заметили это и остановили матч. После короткого разбора эпизода был назначен буллит в ворота челябинской команды, который успешно реализовал Маркус Гранлунд. Своей шайбой он остановил попытки «Трактора» завоевать Кубок Гагарина в этом сезоне.

Разумеется, сразу после матча образовался настоящий скандал. Дело в том, что штраф нужно назначать лишь в случае, когда вратарь намеренно сдвигает ворота. Защитники Федотова апеллируют тем, что сделал он это случайно.

Бывший судья КХЛ Леонид Вайсфильд объяснил ситуацию журналисту «Чемпионата». По словам функционера, сейчас сертифицированы все штыри, на которых держатся хоккейные ворота.

- Раньше, бывало, так - судишь матч и ворота не держатся. Вратарь подъезжает и говорит: «Едва дотрагиваюсь до штанги, как ворота сразу откатываются». Сейчас такое невозможно в принципе, -цитирует спортивное издание Вайсфильда.

Таким образом, эксперт исключает возможность именно «случайного» сдвига ворот «Трактора» в решающем эпизоде.

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