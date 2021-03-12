После победы «Салавата» Хартикайнен затроллил «Трактор» эпичным фото Гранлунда в калошах

Теему Хартикайнен затроллил «Трактор» фотофией Маркуса Гранлунда за рулем мотоблока. Фото: Рустем АХУНОВ

Теему Хартикайнен затроллил «Трактор» фотофией Маркуса Гранлунда за рулем мотоблока.

Фото: thardy70

Финский игрок продолжает радовать фанатов «Салавата Юлаева» своим юмором. Как и в прошлых сезонах, он опубликовал эпичную фотографию после прохода своей команды в следующий раунд плей-офф. На этот раз финн не стал заморачиваться с фотографией убитого медведя (маскот «Трактора» - Ред), а ограничился фотографией Гранлунда, который управляет мотоблоком – явный намек на «Трактор».

Напомним, что вечером 11 марта челябинская команда уступила в третьем матче против «Салавата» и выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Победный буллит за 20 секунд до конца встречи успешно реализовал Гранлунд.