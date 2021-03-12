В Башкирии раскрыли жестокое убийство 26-летней давности

Фото: СКР по Башкирии

Накануне сотрудники полиции и следователи следкома по Башкирии установили подозреваемого в убийстве 26-летней давности. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов удалось собрать улики и установить причастность к жестокой расправе над 71-летней женщиной ее 48-летнего односельчанина. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии за другое убийство, которое он совершил в 2011 году. Тогда изверг убил хозяйку квартиры, которую снимал, и поджег жилище, чтобы скрыть следы кровавой расправы.

Как рассказали в полиции и следкоме по Башкирии, зимой 1994 года в селе Мирный Благоварского района республики в собственном доме была найдена мертвой местная жительница. Тогда родственники установили, что из дома пропали деньги и телевизор. Раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов не удалось.

В наши дни следователи и полицейские вновь подняли это дело и выяснили, что осужденный – уроженец того же села, где когда-то произошло убийство беззащитной пожилой женщины. Сотрудники органов опросили родственников мужчины и выяснили, что в ту зиму он принес домой телевизор и зачем-то выстирал одежду, которую потом сжег. В итоге, доказательства были предъявлены подозреваемому, и он признался в преступлении.

По версии следствия, в тот роковой вечер мужчина забрался в дом к пенсионерке в надежде поживиться деньгами. Он думал, что хозяйки нет дома, но ошибся. Тогда злоумышленник стал жестоко избивать женщину ножом. От полученных травм она скончалась.

Добычей убийцы тогда стали 350 тысяч неденоминированных рублей и бытовая техника.

- В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на окончание расследования и закрепление доказательственной базы, на время следствия обвиняемый переведен в следственный изолятор в город Уфу, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.