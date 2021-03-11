В Башкирии возбудили уголовное дело из-за обрушившегося в школе потолка

фото: СК РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушившегося потолка в школе деревни Самарского отделения совхоза Абзелиловского района Башкирии. Статья – «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, инцидент произошел 5 марта. Потолочная плита обрушилась в одном из кабинетов образовательного учреждения. Детей в этот момент в помещении не было. В школе находился только технический персонал.

Сейчас сотрудники СК допрашивают очевидцев, руководство, работников школы и районную администрацию. Следователи также изучают техническую документацию здания и планируют провести строительную экспертизу. По итогам расследования будут установлены должностные лица, ответственные за содержание учебного заведения и обеспечение безопасности в нем.