В Башкирии подскочили цены на ингредиенты для приготовления блинов

Блины - один из главных символов масленицы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии выросли цены на ингредиенты для приготовления блинов – одного из главных символов масленицы, которая в этом году будет праздноваться 13 и 14 марта. Об этом говорят данные аналитиков Башстата, сравнивших стоимость продуктов в феврале 2021 года с тем же периодом прошлого года.

Больше всего подорожали яйца. В прошлом году четыре штуки обходились жителям республики в 21,54 рубля, в этом уже 27,57. Серьезно в цене выросло и подсолнечное масло, 50 граммов которого в 2020-м стоили 4,54 рубля, а в 2021-м – 5,86. Стоимость тех же 50 грамм сахара подскочила с 1,34 до 2,27 рубля.

В совокупности порция блинов сейчас оценивается в 131,47 рубля. Год назад на них тратили 119,12 рубля, сообщило издание UfacityNews.ru. Разница, таким образом, составила более 12 рублей.