Главному архитектору Уфы прочат отставку

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Главному архитектору Уфы Олегу Байдину прочат отставку. О скором уходе чиновника с должности сообщил связанный с правительством республики телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». О том, что Байдин вот-вот покинет свой пост «Ъ-Уфа» также подтвердил собеседник, близкий к администрации главы региона. В издании отметили, что кресло руководителя Главархитектуры города может занять советница Радия Хабирова по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова.

В пресс-службе мэрии башкирской столицы тем временем заявили, что Байдин продолжает работать и заявление об увольнении не писал.

Олег Байдин возглавил управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы в 2017 году.