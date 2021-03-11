В Уфе водитель автобуса с пассажирами в салоне сбил женщину на остановке

фото: ГИБДД РБ

В Уфе сегодня, 11 марта, водитель за рулем микроавтобуса Ford Transit сбил на остановке женщину. Пешеход получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел около двух часов дня. Шофер автобуса, следовавшего по маршруту №277, во время движения по улице 50 лет Октября не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая в этот момент находилась на остановке «Дом печати». Уфимка получила травмы и была госпитализирована автомобилем реанимации в ближайшее медучреждение.

Во время ДТП в автобусе находилось около 10 человек. Никто из них не пострадал. Инспекторам дорожной полиции водитель пояснил, что он пытался избежать столкновения с резко остановившейся впереди маршруткой и вырулил вправо – прямо на тротуар.