Общественник Валериан Гагин заявил о намерении стать депутатом Горсовета Уфы

фото: facebook.com // Валериан Гагин

Член совета по правам человека при главе Башкирии и руководитель центра искусств «Облака» Валериан Гагин заявил о намерении баллотироваться в этом году в депутаты Горсовета Уфы. Об этом он сообщил 10 марта на своей странице в фейсбуке.

– Я хочу порядка с публичными слушаниями и общественными обсуждениями, хочу единых правил игры, понятных всем нам, горожанам, в первую очередь. Я хочу, чтобы бюджет города был ориентирован на поддержку инициатив талантливых уфимцев. Я хочу видеть качественную, продуманную городскую среду, полезную и интересную, – написал общественник.

Гагин отметил, что у него есть опыт отстаивания своих прав в спорах с чиновниками, в организации общественных обсуждений, подготовке проектов и вовлечения активных горожан в их реализацию. Он добавил, что «пора делиться» этим опытом.

Напомним, в начале текущего года Гагин рассказал, что в Уфе может появиться «Парк искусств» площадью 10 тысяч квадратных метров. Его хотят построить в историческом центре города. Идея вызвала противоречивую реакцию среди горожан.