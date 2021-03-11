Новым главным федеральным инспектором по Башкирии стал Алексей Касьянов

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Алексей Касьянов занял должность главного федерального инспектора по республике. До последнего времени он был Секретарем Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии. С 2016 года должность инспектора занимал Михаил Закомалдин. На днях он ушел в отставку.

Сегодня, 11 марта, Касьянова представил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На представлении также присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он дал краткую характеристику новому инспектору:

– [Алексей Касьянов] многое сделал для организации системной работы по противодействию коррупции, укреплению законности и правопорядка в нашей республике. Уверен, что на посту главного федерального инспектора […] Алексей Анатольевич проявит свои лучшие деловые и управленческие качества.

Алексей Касьянов родился 24 мая 1975 года в Уфе. Окончил БашГУ.

Трудовую деятельность начал в 1996 году следователем прокуратуры Калининского района башкирской столицы. С 1997 по 2004 год занимал аналогичные должности в прокуратуре Уфы и в отделе по расследованию особо важных дел прокуратуры Башкирии, который впоследствии возглавил.

В 2006 году Касьянов стал замом прокурора Башкирии – на этом посту он проработал год. Затем на протяжении восьми лет – с 2007 по 2015 год – руководил Следственным комитетом республики. В 2015 году перешел на должность главы аппарата местного правительства, спустя год его назначили Секретарем межведомственного Совета общественной безопасности региона.