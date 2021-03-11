«Когда нас выпустят, пока не говорят»: Уразова записала видео из больницы, куда попала с новорожденной дочкой

Певица Гузель Уразова находится в больнице со своей новорожденной дочерью Арианой

Сегодня 11 марта уже восьмой день, как певица Гузель Уразова находится в больнице со своей новорожденной дочерью Арианой, которой нет даже месяца. Певица рассказала в сторис в Инстаграм, как проходят их дни в стенах больницы.

- Хотим пожелать вам хорошего дня. Мы уже восьмой день в больнице. Выздоравливай скорее, доченька, - обращается она к малышке.

Уразова поделилась, что их день в больнице начинается очень рано – в шесть утра ребенку уже делают уколы.

- Когда нас выпустят, пока не говорят, - подытожила Гузель грустным голосом.

По лицу и настроению певицы заметно, что она очень переживает из-за проблем со здоровьем у дочери. Что именно случилось с Арианой, певица не сообщает.