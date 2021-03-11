Метель в Башкирии заблокировала дороги к 50 населенным пунктам

фото: МЧС РБ

Вечером 10 марта сильная метель заблокировала проезд по дорогам к 50 населенным пунктам в Зилаирском, Федоровском и Хайбуллинском районах Башкирии. Отрезанными от внешнего мира оказались 6694 человек, в том числе 615 детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Там пояснили, что дороги замело к 20 деревням и селам Зилаирского района, к пяти – Федоровского района и к 25 – Хайбуллинского района. Силы и средства аварийных муниципальных служб были переведены в режим повышенной готовности. Обстановка начала стабилизироваться к утру, когда снегоуборщики прочистили пути к некоторым населенным пунктам. Всего к этой работе было привлечено 58 единиц техники и 75 человек.