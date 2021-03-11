Парламент Башкирии предложит Госдуме принять закон о строительстве собачьих приютов на федеральные деньги

В городах регионов стремительно растет число безнадзорных животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии собирается разработать и предложить Госдуме законопроект, который предполагает «пересмотр механизма финансирования мероприятий по отлову, вакцинации, чипированию и содержанию в приютах безнадзорных животных». Госсобрание-Курултай выступит с инициативой принять закон, согласно которому федеральный бюджет будет оплачивать работу с бродячими собаками в регионах, в том числе и строительство приютов.

Ранее республиканские депутаты уже выступали с этой идеей, однако она не получила поддержки. По словам спикера парламента Константина Толкачева, «сейчас самое время вернуться к этому вопросу», поскольку в городах регионов отмечается рост числа бродячих собак и кошек. В республике только по официальным данным счет идет на сотни тысяч бездомных животных, которые, по словам политика, представляют опасность для населения.

– Стоимость карантинных мероприятий и содержания животных непосильна для региональных и муниципальных бюджетов. Правильным шагом было бы выделение федеральных средств, – добавил председатель Курултая.