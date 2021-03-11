Суд отправил в СИЗО пятерых сотрудников ГИБДД Башкирии, обвиняемых во взятках

Гаишников отправили в СИЗО

Задержанным 10 марта по обвинению во взяточничестве сотрудникам ГИБДД Башкирии избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 9 мая 2021 года. Такое решение принял Советский районный суд. Напомним, инспекторы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО), по версии следствия, брали деньги за то, что помогали уфимцам получить водительское удостоверение без фактической сдачи экзаменов.

– В 2019 году сотрудники […] получили от посредников денежные средства в размере 30 000 рублей за способствование получению [уфимцу] водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «М», – передали суть обвинения в объединенное пресс-службе судов Башкирии. – Кроме того, у органов предварительного расследования имеются сведения о других эпизодах преступной деятельности сотрудников.

Напомним, следствие возбудило уголовное дело и на посредника во взятках. Его тоже отправили в следственный изолятор.