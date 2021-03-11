В Башкирии число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч

Из 30 тысяч заразившихся коронавирусом в республике более 24 тысяч выздоровели Фото: ИВАНОВА Диана

В Башкирии за все время пандемии коронавируса было подтверждено 30 052 случая инфицирования. За сутки ковид нашли еще у 130 жителей республики, сообщил 11 марта местный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 за последние 24 часа увеличилось на три человека. Всего жертвами инфекции в регионе стали 308 жителей.

Из 30 тысяч зараженных 24 322 выписались по выздоровлению, 222 – за прошедшие сутки.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 5 422 человека: 292 лежат в больницах, 5130 лечатся дома – у них инфекция протекает в легкой форме.