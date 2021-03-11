В Уфе появятся пять новых автобусных остановок

В Уфе одна из остановок будет перемещена в другое место

В Уфе сделают пять новых остановок общественного транспорта, и еще одну – переместят. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Греков.

Согласно документу, автобусную остановку «Башкирское речное пароходство» по четной стороне переместят к дому №130 по улице Ленина. Новые остановочные пункты получили следующие названия и местоположение:

– «Буринтех»: улица Юбилейная (между опорами №22 и 23 по честной стороне и напротив опоры №23 по нечетной);

– «СНТ Механизатор»: дорога в сторону села Федоровка (в 30 метрах от перекрестка с улицей Доброй надежды);

– «Бульвар первооткрывателей»: улица Глинки (рядом и напротив дома Специалистов №116);

– «Улица Домостроителей»: улица Лучинская (рядом и напротив дома №2ж);

– «Храм Великомученика Георгия Победоносца» (рядом с домом №2/5 и в 20 метрах от дома №1/2).

Администрациям районов Уфы Греков поручил принять меры по обустройству остановок.