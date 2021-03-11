фото: ГИБДД РБ

Днем 10 марта в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Насмерть сбили пожилую женщину. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Дорожный инцидент случился на 23 километре трассы Белебей-Аксаково-Аксерово. 31-летний водитель на грузовом фургоне ГАЗ совершил наезд на 62-летнюю жительницу района. Она пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Пенсионерку с тяжелыми травмами госпитализировали, однако врачи оказались бессильны – вечером того же дня пациентка скончалась на больничной койке.

В Госавтоинспекции добавили, что после ДТП была проверена дорога, и выяснилось, что покрытие заснеженное. Сейчас в отношении должностных и юридических лиц, отвечающих за содержание данного участка трассы, проводится проверка. Инспекторы намерены привлечь их к административной ответственности.