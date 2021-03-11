В Башкирии осудят подростка, избившего до смерти велосипедиста из-за мелкой ссоры

Подросток скончался в реанимации от массивного кровоизлияния в мозг

В Салавате перед судом предстанет 16-летний подросток, который в ноябре прошлого года до смерти избил своего приятеля из-за пустяковой ссоры. Напомним, все произошло 3 ноября в парке Победы, где собиралась молодежь, чтобы покататься на велосипедах или скейтбордах. 15-летний парень, оттачивая очередной трюк, случайно задел колесом своего приятеля. Казалось бы, достаточно простого извинения, но между подростками вспыхнула перепалка. В итоге девятиклассник ударил несколько раз кулаком по голове своего обидчика, от чего тот упал и потерял сознание. Прибывшие медики отвезли парня в больницу, где диагностировали у него кровоизлияние в мозг. Через несколько часов он скончался в реанимации.

Сам обвиняемый своей вины не признал. Во время следствия парень утверждал, что погибший и ранее часто его провоцировал на драку, и этот случай не стал исключением.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть потерпевшего» и направило дело в суд Салавата для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.