Динар Гильмутдинов обратился с предупреждением к водителям Башкирии

Сегодня, 10 марта, глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов опубликовал сообщение о том, что в регионе наблюдается ухудшение погодных условий. Он отметил, что помимо сильного ветра, наблюдается метель и ухудшение видимости, на дорогах – снежные заносы, накаты, гололедица.

– Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростнои режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам перед выходом на проезжую часть следует убедиться в безопасности своего перехода, – сказано в сообщении.

Руководитель госавтоинспекции также проинформировал, что все сотрудники ГИБДД «ориентированы на оказание помощи» в Уфе и на трассах.