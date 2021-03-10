В Башкирии из-за опасных погодных условий закрыли несколько трасс

Сегодня, 10 марта, в ФКУ «Приуралье» сообщили о введении ограничений движения на нескольких дорогах. В качестве причины указано резкое ухудшение погодных условий.

До 9:00 11 марта для всех видов транспорта закрыт проезд на дороге Юлдыбаево - Акъяр - Сара (км 1+325 - км 25+400). Действует ограничение и на участке трассы Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак на границе с Казахстаном с 573 по 670 километра. На трассе М-5 «Урал» с 170 по 260 километра, близ населенных пунктов: Краснощеково и Гай, а также Оренбургской области с 273 по 312 километр. В управлении уточнили, что возможны ограничения и по другим дорогам.

– Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий, – сказано в сообщении.