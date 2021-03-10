В конце марта Уфа на месяц ограничит движение большегрузов

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С 24 марта по 22 апреля на территории Уфы будет действовать ограничение движения большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Частичный запрет на проезд машин с тяжеловесным грузом введут для защиты дорог от повреждений во время весенней распутицы. Об этом 10 марта сообщила городская администрация.

– Движение [транспорта] по дорогам общего пользования местного значения […] с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения после возмещения причиненного дорогам вреда, – пояснили власти города. Там добавили, что размер оплаты зависит от веса груза и протяженности маршрута.

На въездах в башкирскую столицу дорожные службы установят знаки для оповещения водителей о введенном ограничении.