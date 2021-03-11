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В сгоревшем трехэтажном доме в Уфе погибла женщина, ее муж и дочь спаслись

Пожар вспыхнул поздней ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью 9 марта в уфимском саду «Радуга» произошел пожар – загорелся трехэтажный жилой дом. В огне погибла женщина, ее семья спаслась. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 23:20. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли локализовать пожар в 00:16, ликвидировать открытое горение удалось к 00:42. Несмотря на усилия пожарных, от дома остались одни только стены первого этажа.

В момент пожара в доме находилась семья из трех человек: супружеская пара и их дочь. Тело 38-летней женщины во время тушения обнаружили пожарные. Ее 42-летний муж выжил, но получил ожоги, а 15-летняя дочь сумела вовремя выбежать из дома. Она же и позволила в пожарную охрану.

Сейчас в причинах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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