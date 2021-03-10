На благоустройство двух новых скверов Уфа планирует потратить почти 100 млн рублей

Один сквер обойдется городу в 90 млн рублей, другой - только в 9

В этом году в Уфе планируют благоустроить два новых сквера. Общая стоимость работ оценивается в 99 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель главы администрации города Радмил Муслимов.

Территория первого паркового пространства – сквера «Птицы» – находится рядом со школой №30 по улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово. Здесь в текущем году установят освещение, видеонаблюдение, поставят архитектурные формы, посадят зеленые насаждения и выложат тротуар. По предварительным оценкам, сквер обойдется городу в 90 млн рублей.

Второй объект называется «Сквер первому учителю». Он располагается на улице Зорге, рядом с домом №44. Там сделают дорожки и тротуары, а также построят урны, скамейки и установят освещение. Стоимость всех этих работ составляет порядка 9 млн рублей.