В Уфе коммунальщик, выполняя чужую работу, сорвался с высоты и через 2 дня скончался в больнице

Медики не смогли спасти мужчину, получившего тяжелые травмы

В Уфе 58-летний работник Управляющей компании во время очистки козырька домового подъезда от снега сорвался с 2,5-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Спустя два дня он скончался в 21-й больнице. Инцидент, расследование которого на днях завершила Гострудинспекция, произошел 10 января у дома по улице Менделеева. По данным надзорного ведомства, мужчина на самом деле был плотником. Он погиб, выполняя чужую работу.

– Расчистка снега производилась из подъездного окна при помощи лопаты с длинным черенком. Её длины не хватило, чтобы убрать снег в дальнем правом углу, поэтому плотник, держась одной рукой за раму окна, вышел на козырёк, поскользнулся и упал на землю, – рассказали в Гострудинспекции.

Помимо того, что пострадавший выполнял чужую работу, ему также не оформили наряд-допуск на выполнение работ на высоте и не провели инструктаж. Кроме того, мужчину не обеспечили никакими средствами индивидуальной защиты. За допущенные нарушения против работодателя были возбуждены административные дела. Материалы расследования Гострудинспекции переданы в Следственные органы.