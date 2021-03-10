В Уфе двое подростков пытались убить 92-летнюю пенсионерку ради пяти тысяч рублей

Подростка, ударившего бабушку ножом, обезвредил ее внук

В Уфе будут судить двоих молодых людей, которые пытались убить 92-летнюю пенсионерку, чтобы рассчитаться с пятитысячным долгом. Парней, которым сейчас 17 и 18 лет, будут судить за покушение на убийство по предварительному сговору и пособничество в его совершении.

Следствие установило, что в прошлом году подростки задолжали знакомому 5300 рублей. В августе один из них предложил другому убить знакомую 92-летнюю женщину, чтобы потом украсть у нее деньги и расплатиться с долгом. Исполнителем убийстве был выбран только один юноша, второй обещался выманить из квартиры внука, с которым жила пенсионерка, и замести следы преступления.

– [Обвиняемый] пришел в квартиру к пожилой женщине и нанес ей ножевые ранения в шею. Однако в этом время внук потерпевшей оказался дома и пресек преступные действия обвиняемого, после чего задержал его, а потерпевшая позвала на помощь соседей, которые вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь. Вскоре был задержан и сообщник, который ждал звонка от исполнителя у себя дома, – передали в Следственном комитете.

Злоумышленники признали свою вину в преступлении. Их дело будет рассматривать Калининский районный суд. Следователи обратились в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции с требованием усилить работу по профилактике преступности среди подростков.